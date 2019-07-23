NTV

Pasaport 22 Temmuz 2019
23.07.2019 - 09:28

Dünyada farklı alanlardaki kadınlar seslerini yükseltiyor. Siyasetten spora toplumu ilgilendiren birçok konuda öne çıkıyorlar.
Amerika’da dört kadın milletvekili Trump’a bayrak açarken ABD Kadın Futbol Takım Kaptanı Trump’ı protesto etti. Alman Kaptan Rackete denizden mültecileri kurtararak Avrupa’yı ikiye böldü. İsveçli Greta iklim değişikliği mücadelesinin sembolü oldu. Srebrenica anneleri ise mücadelesini sürdürüyor.
Mete Çubukçu ile Pasaport, bu programında dünyada yükselen kadınları, verdikleri mücadeleleri ve bu noktaya nasıl geldiklerini ele alıyor.
Mete Çubukçu ile Pasaport, 22 Temmuz Pazartesi 22.00’de NTV’de.

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