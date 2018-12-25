Pasaport 24 Aralık 2018

25.12.2018 - 10:02

Bir yıl içinde dünyada önemli gelişmeler yaşandı. Suriye’den Yemen’e, Amerika’dan Rusya’ya, İran’dan Kore’ye ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok konu konuşuldu.

Belli liderler dünyada öne çıktı, isminden söz ettirdi. Savaşlar, işgaller, ayaklanmalar, yumuşama politikaları, krizler, mülteciler ve insani dramlar gündemdeydi.

Kadınlar seslerini yükseltti. Milliyetçilik, ırkçılık arttı. İnsanlığın öne çıktığı gelişmeler yaşandı.

Mete Çubukçu ile Pasaport bu hafta, yaşananların unutulmaması için 2018’de ele aldığı en önemli başlıkları bir kez daha masaya yatırıyor.

Mete Çubukçu ile Pasaport 24 Aralık Pazartesi 21.00’de NTV’de.