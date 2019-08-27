NTV

Pasaport 26 Ağustos 2019
27.08.2019 - 11:04

Suriye’de Fırat’ın doğusu ve batısında yeni gelişmeler var. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat’ın doğusuna girmeye hazırlanıyor.
Fırat'ın batısında gerginlik sürerken Türkiye'nin Fırat’ın doğusuna yönelik hamlesiyle Suriye’de yeni bir dönem başlıyor.
Türkiye, Suriye’de kendine yönelik tehditler karşısında Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturacak. Rusya ve ABD ne yapmak istiyor?
Mete Çubukçu’yla Pasaport, Fırat’ın doğusu ve batısındaki gelişmeleri, Fırat’ın doğusundaki güvenli bölgeyi ele alıyor.
Mete Çubukçu ile Pasaport, 26 Ağustos Pazartesi 22.00’de NTV’de.

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