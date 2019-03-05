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Pasaport 4 Mart 2019
05.03.2019 - 10:46

Dünya nüfusu artıyor, insanlar benzer gıdalarla besleniyor, kaynaklar tükeniyor.
Dünyadaki tahıl bazlı ürünler giderek azalıyor. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Önümüzdeki yıllarda yeni gıda ürünleri sofralarımıza girerken yiyecek alışkanlıklarımız değişecek.
Peki, önümüzdeki 50 yılda sofralarımıza girecek ürünler hangileri?
Mete Çubukçu ile PASAPORT, önümüzdeki yıllarda beslenme alışkanlıklarını nasıl değişeceğini ve hayatımıza girecek 50 yeni ürünü ele alıyor.
Mete Çubukçu ile Pasaport, 4 Mart Pazartesi 21.00’de NTV’de.

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