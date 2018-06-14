Sınırları Aşanlar 8 Haziran 2018

14.06.2018 - 14:06

Türkiye'deki lider markalar; Ekonomi Bakanlığı'ndan aldığı Turquality desteğiyle nasıl dünyaya açılıyor? Ar-Ge, inovasyon ve tasarım süreçlerindeki başarı nasıl sağlanıyor? İhracatı artırmanın ve markalaşmanın yol haritaları bu programda çiziliyor… Sınırları Aşanlar her Cuma 11.15'te NTV'de.

Sınırları Aşanlar’da bu hafta; Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise altıncı büyük ihracatını gerçekleştirdiğimiz seramik sektörü mercek altına alınıyor...

Yıllık 160 milyon metrekarelik üretimin yapıldığı seramik sektöründe ihracat hedefleri ne?

Sektör sanayi 4.0 devrimine hazır mı?

Ekonomi Bakanlığı’nın Turquality desteği Pazar payına nasıl etki ediyor?

Ar-Ge ve inovasyonun seramik sektöründeki rolü ne?

Sekiz bin yıllık geçmişe sahip seramik sektörü tüm hatlarıyla Sınırları Aşanlar’da masaya yatırılıyor.

Sınırları Aşanlar, her Cuma saat 11.15’te NTV’de.