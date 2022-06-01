100 kg yükü rahatça taşıyabiliyor

Japonya’da 100 kilograma kadar yük taşıyabilen keçi şeklinde robot dizayn edildi. Zorlu arazilerde tıpkı keçiler gibi dört ayağını kullanan robot, düz arazide tekerlekleri sayesinde ilerliyor. Gelecek yıl satışa çıkması planlanan keçi robotların, nüfusun giderek yaşlanması nedeniyle yaşanan işçi bulma sorununa çözüm olması hedefleniyor.

Haberler - Reuters 01.06.2022 - 13:12 | Son Güncelleme : 01.06.2022 - 13:19

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