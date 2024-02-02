Google'dan yeni video yapay zeka aracı: Lumiere
Yapay zeka ile üretilen sahte videolar her geçen gün gerçeğe daha çok yaklaşıyor. Teknoloji devi Google yazılı metinleri videolara çevirebilen yeni bir yapay zeka modeli tanıttı. Sadece birkaç kelime ile son derece gerçekçi videolar üretebilen yapay zeka teknolojisi, sahte video tartışmalarını da alevlendirebilir. Uzmanlar yapay zeka ile üretilen sahte videolarla kitlelerin yanlış yönlendirilebileceğine dikkat çekiyor.
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