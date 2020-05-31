SpaceX'in ilk insanlı uzay aracı fırlatıldı (ABD 9 yıl sonra kendi topraklarından uzaya astronot gönderdi)
SpaceX’in, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine gönderdiği ilk insanlı uzay aracı başarıyla fırlatıldı. NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götüren Crew Dragon adlı uzay aracı ile özel sektör ilk kez uzaya insanlı bir araç göndermiş oldu. Girişimci Elon Musk'ın kurduğu SpaceX'in geliştirdiği uzay aracı Dragon’un Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı .'Launch America' isimli görev ile NASA 9 yıl sonra ilk defa ABD topraklarından uzaya astronot göndermiş oldu. Dragon kapsülünün, TSİ 17.30'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 31.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 31.05.2020 - 10:29
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.