SpaceX'in ilk insanlı uzay aracı fırlatıldı (ABD 9 yıl sonra kendi topraklarından uzaya astronot gönderdi)

SpaceX’in, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine gönderdiği ilk insanlı uzay aracı başarıyla fırlatıldı. NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götüren Crew Dragon adlı uzay aracı ile özel sektör ilk kez uzaya insanlı bir araç göndermiş oldu. Girişimci Elon Musk'ın kurduğu SpaceX'in geliştirdiği uzay aracı Dragon’un Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı .'Launch America' isimli görev ile NASA 9 yıl sonra ilk defa ABD topraklarından uzaya astronot göndermiş oldu. Dragon kapsülünün, TSİ 17.30'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor.

NTV 31.05.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 31.05.2020 - 10:29

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