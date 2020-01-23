ABD'li milyarder Jeff Bezos nasıl hacklendi? (Dijital Dünyadan 23 Ocak 2020)
ABD'li milyarder Jeff Bezos nasıl hacklendi, iş dünyasında aranan özellikler değişti. Eskiden hangi özellikler revaçtaydı, şimdi ne değişti? Yeni bir icat... Telefon zarfı. Ne işe yarıyor?Dijital dünyadaki gelişmeleri Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay aktardı.
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