Bıçak bağlanan drone ile güvercin kurtardılar

Peru’da elektrik teline asılı kalan bir güvercin, bıçak bağlanan drone ile kurtarıldı. Bacağına dolanan ip yüzünden telde asılı kalan hayvanın yardımına polisler yetişti. Bir drone’a maket bıçağı bağlanarak güvercine doğru uçuruldu. Drone’u uzaktan kumanda ederek bıçakla ipi kesen polisler, hayvanı kurtarmayı başardı.
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