Bilimde çığır açan kadınlar

Kadın isterse dünyayı değiştirir... 1700lü yıllara dek bilim üzerine çalışmaları yalnızca erkekler yapıyordu. Çünkü üniversite okuyan kadınların kısırlaştığına, araştırmalarında objektif olamayacaklarına inanılıyordu. Bu hurafelere karşı çıkan zamanın cesur bilim kadınları, bugün milyonlarca kişinin hayatını etkileyen buluşların temelini attı.
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08.03.2020 - 05:51| Son Güncelleme : 08.03.2020 - 05:57
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