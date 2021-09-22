Bu drone insan taşıyor: Pilot koltuğu okul sandalyesinden

Kamboçyalı öğrneciler, trafikle mücadele edebilmek umuduyla ‘insan taşıyan drone’ tasarladı. Yapımı 3 yıl süren drone, 20 bin dolar yani yaklaşık 173 bin TL’ye mal oldu. 60 kg ağırlığa kadar taşıyabilen drone,  4 metreye yükselip 10 dakika boyunca uçabiliyor.

NTV 22.09.2021 - 10:00 | Son Güncelleme : 22.09.2021 - 10:09

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