Telefon sahiplerine virüs uyarısı (Akıllı telefonlar nasıl temizlenir, nasıl dezenfekte edilir?)

Corona virüs, günlük hayatta ve iş yerlerinde sıkça kullanılan akıllı cihazların üzerinde saatlerce yaşayabiliyor. Özellikle de cep telefonlarında... Uzmanlar, elektronik cihazların günde en az iki kez kapsamlı bir şekilde temizlenmesi gerektiği görüşünde. Peki, nasıl bir dezenfekte işlemi yapılmalı? İşte yanıtı... (Haber: Sevgi Deniz Kamera: Kenan Kızılağaç, NTV Haber)

NTV 17.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 09:36

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER