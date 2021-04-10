Çin'de aşı otobüsleri yollara indi (Tekno Hayat)

Salgınla mücadelesine devam eden Çin, aşılama sürecini hızlandırmak için mobil otobüsleri harekete geçirdi. Aynı zamanda Çinli aşı şirketleri ise artan talepleri karşılayabilmek için üretim kapasitesini güçlendiriyor.
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NTV 10.04.2021 - 12:45| Son Güncelleme : 10.04.2021 - 13:03
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