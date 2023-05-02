Çinliler ChatGPT yarışına katılıyor

ChatGPT, piyasaya ilk sürüldüğü günden bu yana çok popüler. Dev şirketler şimdi benzer teknolojilere daha fazla yatırım yapıyor. Yarış Çinliler de dahil oldu. Alibaba ve Baidu kendi uygulamalarını çıkardı. Çin borsasında, ChatGPT ile ilişkili 40'a yakın hisse senedi bulunuyor. İlgili hisselerin değerlerinde de büyük artışlar yaşanıyor.

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