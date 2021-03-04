Çocuk işçilikten Harvard'a (ABD'de 'harika çocuk' seçilen Dr. Mutlay Sayan'ın hikayesi)

Okul çağında tekstil atölyesinde çalışmak zorunda kaldı, okumayı 13 yaşında öğrendi. Ama azmetti ve başardı. 33 yaşındaki Dr. Mutlay Sayan, Amerika Birleşik Devletleri'nde umut vaat eden başarılı genç bilim insanlarına verilen ‘‘Harika Çocuk’’ ödülünü kazandı. Ağustos ayında #Harvard Üniversitesi’nde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak göreve başlayacak olan Sayan ‘‘Bana elini uzatan Semra öğretmen gibi ben de gençlere elimi uzatacağım’’ diyor. (Haber: Melike Şahin Kamera: Hüseyin Eroğlu)

NTV 04.03.2021 - 10:06 | Son Güncelleme : 04.03.2021 - 10:54

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