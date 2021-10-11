Çölün ortasında Mars’ta yaşam provası: Sahte uzay kıyafetleri giyecekler
İsrail ‘Kızıl Gezegen Mars’ta nasıl yaşanır?’ sorusuna yanıt bulmak için ülkenin güneyindeki çöle ‘uzay yaşam ünitesi’ kurdu. 5 erkek ve 1 kadından oluşan ekip, bir ay boyunca bu ünitede yemek yiyecek, uyuyacak ve deneyler yapacak. Üstelik ünite dışına çıktılarında yani çölde gezerken sahte uzay kıyafetleri giyecekler.
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