Çölün ortasında Mars’ta yaşam provası: Sahte uzay kıyafetleri giyecekler

İsrail ‘Kızıl Gezegen Mars’ta nasıl yaşanır?’ sorusuna yanıt bulmak için ülkenin güneyindeki çöle ‘uzay yaşam ünitesi’ kurdu. 5 erkek ve 1 kadından oluşan ekip, bir ay boyunca bu ünitede yemek yiyecek, uyuyacak ve deneyler yapacak. Üstelik ünite dışına çıktılarında yani çölde gezerken sahte uzay kıyafetleri giyecekler.

Haberler - NTV 11.10.2021 - 10:43 | Son Güncelleme : 11.10.2021 - 10:48

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