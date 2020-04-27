Corona virüsün atası bulundu mu?

Dünya çapında 3 milyondan fazla kişiye bulaşan, yeni tip corona virüsün kaynağı konusunda çalışmalar devam ediyor. Çin'de, mağaralardaki yarasalardan alınan örnekleri inceleyen bilim insanları, çarpıcı bir tespitte bulundu. 2013'te Yunnan eyaletindeki bir mağarada bulunan yarasada tespit edilen virüsün, Covid-19'a yol açan, yeni tip corona virüsün "atası" olabileceği belirtiliyor.
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NTV 27.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 27.04.2020 - 14:53
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