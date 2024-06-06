Türkiye'nin ikinci astronotu NTV'ye konuştu: Tuva Cihangir Atasever uzayda hangi deneyleri yapacak?
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu 8 Haziran'da gerçekleştirilecek. 1,5 saat sürecek bilim misyonu çerçevesinde Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak. Atasever, ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Virgin Galactic' tesislerinden NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu'nun sorularını yanıtladı.
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