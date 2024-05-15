Yapay zekada yeni devrim: GPT-4o teknolojisi kahve falı da yorumluyor
Yapay zeka teknolojisinde bugünlerde deyim yerindeyse bir devrim yaşanıyor. Artık yapay zeka, gerçek bir insan gibi diyalog kuruyor, anlık çeviri yapabiliyor. NTV ekibinden Tuana Çiftçi uzmanlarla konuşup, uygulamayı deneyimledi. Yapay zeka, Tuana'ya hem psikolog gibi tavsiye verdi, hem de kahve falına baktı. (Kamera: Özgen Özen - Anıl Kolay)
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