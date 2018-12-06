Dijital Dünyadan 6 Aralık 2018

Facebook'un tepesinde bir süredir sert rüzgarlar esiyor. son olarak yöneticilerin iç yazışmaları yayınlandı ve anlaşıldı ki, Facebook rakiplerine data kısıtlaması getirmiş. nedir ayrıntılar?
Yapay zeka konusunda yeni gelişmeler var. Güvenlik görevi yapan Robocop'lar iş başında. nasıl çalışıyorlar? İnsansız otomobil, insansız tır derken, şimdi de insansız feribot çalışmaya başladı.
Bütün bu konuların ayrıntılarını ve dijital dünyadaki diğer yenilikleri Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay, NTV'de anlattı.