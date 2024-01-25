Dünyayı birleştiren proje: Uzay istasyonu
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki deneylerini sürdürüyor. İstasyon dünya uluslarını tek bir projede bir araya getirmesiyle küresel barış ve işbirliği için de umut kaynağı olarak dikkat çekiyor. Başta ABD ve Rusya olmak üzere dünya ülkeleri anlaşmazlıklarını, savaşı, siyasi ve ekonomik mücadeleyi bir kenara bırakmış durumda. İşte Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında bilinmesi gerekenler... (Haber: Teoman Ayabakan)
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