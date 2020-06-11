Facebook Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş’tan önemli açıklamalar

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Matraş; gazeteci, yazar ve akademisyen Dr. Fatoş Karahasan ile yaptığı görüntülü görüşmede, Facebook’un çocuklara yönelik yeni uygulaması Messenger Kids ve KOBİ’lere verilecek destekleri duyurdu.

NTV 11.06.2020 - 08:09 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 10:04

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