GlassHouse, yeni nesil BT altyapı hizmetini duyurdu
Türkiye’nin öncü bilişim altyapı servis sağlayıcısı GlassHouse, "Geleceği Yönlendir" temalı müşteri deneyim etkinliğini gerçekleştirdi. Teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinin katılımı ile düzenlenen organizasyonda GlassHouse, müşterilerine sunduğu uçtan uca BT altyapı hizmetlerinde operasyonel mükemmeliyet için yapay zeka destekli yeni nesil hizmet modelini (AIOps) duyurdu.
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