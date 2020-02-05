Google için süreç işliyor (Rekabet Kurumu bugün savunma alacak)
Google, 'alışveriş pazarındaki hakim durumunu kullarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı' iddiasıyla hakkında başlatılan Rekabet Kurumu soruşturması kapsamında bugün sözlü savunma yapacak. Peki nasıl bir süreç işleyecek? NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen canlı yayında bu sorunun yanıtını aktardı.
05.02.2020 - 10:15| Son Güncelleme : 05.02.2020 - 10:31
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