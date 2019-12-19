Google servisleri neden çöktü? (Dijital Dünyadan 19 Aralık 2019)
Dünyanın en çok kullanılan online servisleri arasında bulunan Google'da yaşanan küresel sorun bir anda gündem oldu. Birçok ülkede Google servislerine ulaşımda sıkıntılar yaşandı. İnternet dünyasının en çok konuşulanlarından biri de "Youtube'un en çok kazanan"larının açıklanması oldu. Çünkü en çok kazanan isim bu yıl da 8 yaşındaki Ryan. Ryan, oyuncak tanıttığı videolar ile yılda 26 milyon Dolar kazanıyor. Dijital dünyadaki gelişmeleri Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay aktardı.
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