Görme engellilerin hayatı mobil uygulamayla kolaylaşacak

Görme engelliler, eğitim ve iş hayatında karşılaştıkları sorunları bilgisayarları ve mobil cihazlarına indirecekleri uygulamayla aşabilecek. Görme engelliler platformda ihtiyaç duydukları talebe ilişkin oluşturacağı ilana, yaşadığı ili, ihtiyaç duyduğu talebe karşılık verecek gönüllüde bulunması gereken özellikleri, faaliyetin hangi zaman aralıklarında gerçekleşeceğini ve özel ayrıntıları belirterek sorunlarına çözüm arayacak. (Haber: İlker Koçaş, Kamera: Cahit Kazan)

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