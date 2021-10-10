Robot kediden sonra robot köpek: El sallıyor, zıplıyor
Çin‘de geliştirilen avuç içi büyüklüğündeki robot kedi ve köpekler yoğun ilgi görüyor. Eklemli bacakları sayesinde hayvanların hareketlerini yapabilen robot evcil hayvanlar, özellikle çocuklar ve hayvanseverler tarafından tercih ediliyor. Robot kedinin çok ilgi görmesinin adından robot köpeği de piyasaya sürdüklerini anlatan Çinli üretici, ‘‘Robot kediden 3 bin adet piyasa sürmüştük, robot köpek onu geçti. Bir senede yaklaşık 5 bin adet satış yaptık’’ dedi.
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