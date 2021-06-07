İnsanın Ay'daki ilk evi

Avrupa Uzay Ajansı ESA ile bir mimarlık firması, gelecekte Ay'da kurulması planlanan ilk kolonilerin nasıl olacağını gösteren bir kısa film hazırladı. Venedik Bienali'nde gösterilen filmi, ESA sosyal medya hesabından da paylaştı. İşte insanın Ay'daki ilk evi...

NTV Haber 07.06.2021 - 04:27 | Son Güncelleme : 07.06.2021 - 04:35

DİĞER VİDEOLAR