İşte Boston Dynamics'in yeni robotu

Yaptığı insansı robotlarla dikkat çeken Boston Dynamics, OTTO Motors ile iş birliğine giderek depolarda çalışacak yeni robotunu görücüye çıkarttı. Şirket yeni robotunun insanların hayatını kolaylaştıracağını ve iş kazalarını azaltacağı iddiasında.
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04.03.2020 - 10:26| Son Güncelleme : 04.03.2020 - 10:35
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