Japon bilim insanları ''böceksavar lazer'' üretti

Japonya'daki Osaka Ünüversitesi araştırmacıları, böceksavar lazer geliştirdi. Yüksek güçlü lazer ışınları kullanan sistem, saniyeler içinde böceği tespit ediyor ve lazer atışıyla böcekleri etkisiz hale getiriyor. Lazer böceksavarların özellikle organik tarımda kimyasal ilaçların yerini alabilmesi hedefleniyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.