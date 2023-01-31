Japon bilim insanları ''böceksavar lazer'' üretti

Japonya'daki Osaka Ünüversitesi araştırmacıları, böceksavar lazer geliştirdi. Yüksek güçlü lazer ışınları kullanan sistem, saniyeler içinde böceği tespit ediyor ve lazer atışıyla böcekleri etkisiz hale getiriyor. Lazer böceksavarların özellikle organik tarımda kimyasal ilaçların yerini alabilmesi hedefleniyor.

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