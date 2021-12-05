Kadın taykonota uzay aracında saç tıraşı

Çin’in Dünya yörüngesinde kurmakta olduğu istasyona gönderdiği uzay aracındaki kadın taykonot, ekip arkadaşlarına saçını kestirdi. 41 yaşındaki Wang Yaping, önce saçını özel bir jelle yıkadı, ardından iki ekip arkadaşı makineyle saçı kesti. Kesilen saçların dağılmaması için makinenin ucuna elektrik süpürgesine benzer bir tüp takıldı. Kesim sonrasında aynada saçlarını uzun uzun inceleyen Wang Yaping, ‘uzay yürüyüşü yapan ilk Çinli kadın taykonot’ ünvanının sahibi...

Haberler - ntv.com.tr 05.12.2021 - 16:22 | Son Güncelleme : 05.12.2021 - 16:38

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