Kamuda WhatsApp yasağı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurum ve kuruluşlarında uyulması gereken dijital önlemleri rehber haline getirdi... İlk referans döküman özelliğini taşıyan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi" bir çok düzenlemeyi içeriyor. O düzenlemelerden en dikkat çekeni ise yabancı yazılı mesajlaşma programlarının, kamuda kullanımına getirilen yasak..

NTV 29.07.2020 - 09:48 | Son Güncelleme : 29.07.2020 - 10:35

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER