Kişi başı 55 milyon dolar ödeyen turistler 8 gün uzayda kalacak
İnsanlık tarihinin uzay serüveninde yeni bir ilk yaşandı. İlk defa tamamı özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen ve mürettebatı sivillerden oluşan bir roket, Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı. Bu yolculuk için kişi başı 55 milyon dolar ödeyen uzay turistleri, 8 gün boyunca istasyonda bilimsel çalışmalara katılacak.
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