Kıtaların 1 milyar yıllık hareketi 40 saniyeye sığdı
Araştırmacılar Dünya'daki tektonik levhaların 1 milyar yıllık hareketini inceledi. Yapılan çalışmanın sonucunda 40 saniyelik bir video oluşturuldu. Bu videoda 1 milyar yıllık hareketi takip edilebiliyor. Kıtaların nasıl oluştuğu ve yer değiştirdiği gözler önüne serildi.
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