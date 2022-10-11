Kıtaların 1 milyar yıllık hareketi 40 saniyeye sığdı

Araştırmacılar Dünya'daki tektonik levhaların 1 milyar yıllık hareketini inceledi. Yapılan çalışmanın sonucunda 40 saniyelik bir video oluşturuldu. Bu videoda 1 milyar yıllık hareketi takip edilebiliyor. Kıtaların nasıl oluştuğu ve yer değiştirdiği gözler önüne serildi.

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