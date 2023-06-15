Kök hücreden sentetik insan embriyosu üretildi

İngiliz ve Amerikalı araştırmacılar bilim kurgu filmlerini aratmayan bir buluşa imza attı. Kök hücreleri yeniden programlayan bilim insanları laboratuvarda sentetik bir insan embriyosu ürettiklerini açıkladı. Uzmanlar bu sayede, hamilelikte düşük nedenleri ve embriyo gelişimi hakkında da fikir edinebileceklerini söylüyor.
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