Kürşat Ceylan'ın icadı 'Akıllı Baston' Time dergisi listesinde

Kürşat Ceylan, "Görme engelli olanlara nasıl yardımcı olabilirim?" sorusu ile yola çıktı, "We Walk" adlı akıllı bastonu icat etti. Bu önemli buluş Time dergisinin de dikkatini çekti ve proje yılın icatları arasında gösterildi. Akıllı bastonun Türkiye fiyatı ise yaklaşık 2 bin lira. Ceylan, projesini NTV'ye anlattı. (Haber: Sevgi Deniz Kamera: Cahit Kazan, NTV Haber)

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