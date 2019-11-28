Lebron'u mu daha çok tanıyorlar Ninja'yı mı? (Dijital Dünyadan 28 Kasım 2019)
Otomotivde rekabet eletrikli araçlarda yoğunlaştı. Tesla'nın elektrikli kamyonet tanıtımındaki fiyasko ise LEGO'nun da diline düştü. Yapay zeka GO şampiyonuna emeklilik kararı aldırdı. Z Kuşağı ile diğer kuşaklar arasındaki fark giderek açılıyor. Dijital dünyadaki gelişmeleri Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay aktardı.
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