Lucy, 12 yıllık Jüpiter yolculuğuna başladı

NASA’nın uzay aracı Lucy, Jüpiter yolculuğuna başladı. Florida’dan fırlatılan uzay aracı 12 yıllık görevi süresince, Jüpiter’in yörüngesini paylaşan Truva asteroitlerini inceleyecek ve Güneş Sistemi'ndeki fosilleri ortaya çıkarmak için çalışacak. NASA, 12 yıllık bu görev için 981 milyon dolar bütçe ayırdı.
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