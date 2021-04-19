Mars'ta tarihi uçuş

Bugün insanlık tarihinde bir ilk yaşandı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif robotu, gezegende küçük bir helikopter uçurdu. Ingenuity adı verilen 1,8 kilogram ağırlığındaki helikopterin yerden 3 metre yükselerek 30 saniye boyunca uçacağı belirtimişti. Türkiye saatiyle 10.30’da gerçekleştirilen uçuşun başarıyla tamamlandığı açıklandı.

NTV 19.04.2021 - 14:31 | Son Güncelleme : 19.04.2021 - 14:54

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