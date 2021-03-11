Mars'tan ilk yüksek kalitede ses kaydı

NASA'nın Mars kaşifi Perseverence Kızıl Gezegen'den ilk yüksek kaliteli ses kaydını paylaştı. Mars rüzgarının sesini kaydeden robot, şimdi de taşıdığı Mars helikopterinin deneme uçuşu için uygun bir nokta arıyor.

ntv.com.tr 11.03.2021 - 10:34 | Son Güncelleme : 11.03.2021 - 10:41

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