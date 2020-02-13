NASA, efsanevi fotoğrafı "Soluk Mavi Nokta"yı güncelledi
NASA, Carl Sagan'ın yaptığı konuşmayla efsane olan "Soluk Mavi Nokta"nın 30. yılına özel bir güncelleme yaptı. 6,4 milyar km uzaklıktan çekilen fotoğraf, ünlü gökbilimci Carl Sagan'ın sözleriyle efsaneleşmişti. (Dünyanın Haberi, NTV)
13.02.2020 - 17:17| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 17:29
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