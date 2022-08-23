NASA kara deliğin sesini paylaştı

NASA aylar önce bir kara deliğin sesini kaydettiğini duyurmuştu. Ajans sosyal medya hesaplarından bu kaydın işlenmiş halini paylaştı. Işık verilerinden elde edilen sesler de yoruma katıldı. Perseus'taki gaz yoğununluğunun çok fazla olması nedeniyle sesin kaydedilebildiği belirtildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.