Bu kafede ödeme için kameraya bakmak yeterli! (Gülümseyenlere indirim var)
Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir kafede nakit ya da kredi kartına ihtiyaç yok... Ödeme yapmak için sadece yüz tanıma sistemine gülümsemek yeterli... Virüs yüzünden insanların hiçbir şeye dokunmak istememesi nedeniyle bu sisteme geçtiklerini anlatan işletmeci ‘‘Birkaç kişi haricinde olumlu tepkiler alıyoruz. Ayrıca yüzünüzle ödeme yaparsanız indirim de alıyorsunuz.’’ diyor.
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NTV 30.03.2021 - 15:01| Son Güncelleme : 30.03.2021 - 15:19
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