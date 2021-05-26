Robot ressam Ai-Da yeni sergisini açtı (İlk sergiden 1 milyon dolar kazanmıştı)
Dünyanın ilk ressam robotu Ai-Da, Londra’da yeni bir sergi açtı. ‘Ai-Da:Robotun Portresi’ adını taşıyan sergide, Ai-Da’nın çizdiği 3 otoportre yer alıyor. Bir makinenin yaptığı ilk otoportreler olan eserlere sanatseverler ve teknoloji meraklıları yoğun ilgi gösterdi. Ai-Da ilk sergisinden 1 milyon dolar kazanmıştı.
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NTV 26.05.2021 - 15:27| Son Güncelleme : 26.05.2021 - 15:37
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