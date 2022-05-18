Robot şef, yemeğin tadına bakıp tuz oranını algılayabiliyor
Cambridge Üniversitesi mühendislerinden oluşan bir ekip, ‘tat alabilen’ robot geliştirdi. Robot şef, sensör sayesinde bir yemeğin tuzlu ya da tuzsuz olduğunu algılayabiliyor ve kapsamlı bir tat haritası oluşturulana kadar yiyecekten örnekler alıyor.
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