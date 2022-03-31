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Roketsan’ın geliştirdiği Çakır, 150 km menzile sahip

Roktesan, Türkiye’nin en önemli vurucu gücü olacak orta menzilli füze sistemi ‘Çakır’ı tanıttı. 150 kilometre menzile sahip yeni nesil seyir füzesi, çoklu sürü saldırısı yapma, hedef şaşırtma gibi pek çok özelliğe sahip.. Kara hava ve deniz platformlarından atılabilen Çakır, 300 kilogram ağırlığında ve 3 metre 20 santimetre uzunluğunda. Yerli ve milli turbo-jet motora sahip Çakır, yüksek hızda hedefe ilerlerken yön değiştirme ve hedef şaşırtma kabiliyetlerine de sahip. Roketsan tarafından üretimi gerçekleştirilecek füzenin ilk test atışı bu sene gerçekleştirilecek.

Haberler - ntv.com.tr 31.03.2022 - 15:15 | Son Güncelleme : 31.03.2022 - 15:22

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