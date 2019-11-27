Rusya'da ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı, süt üretimi arttı

Rusya'da ineklerin verimliliğini artırmak için sanal gerçeklik gözlüğü kullanıldı. Sanal gerçeklik gözlüğü takılan ineklerin daha az stresli olduğu gözlemlendi. Çevresel koşulların ineklerin sağlığını ve süt üretimini etkilediği daha önce yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştı. İşte ayrıntılar...

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