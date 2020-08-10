Sualtı planörü ile 10 bin metreyi aşan derinliğe inildi
Mars’a gönderdiği keşif aracıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Çin, şimdi de denizin derinliklerinde bir ilke imza attı. Sualtı planörü ile 10 bin metreyi aşan derinliklere inen Çin aynı zamanda açık denizlerdeki kurtarma operasyonlarında da yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
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NTV 10.08.2020 - 09:45| Son Güncelleme : 10.08.2020 - 10:04
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