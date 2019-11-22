Sürücüsüz araç İstanbul yollarında (Yerli teknoloji)
İstanbul Teknik Üniversitesi AR-GE Merkezi'nde faaliyet gösteren bir şirket, araçları yarı otonom yani sürücüsüz hareket ettiren bir teknoloji geliştirdi. Sürücüsüz araç istanbul trafiğinde test edildi, o anlara NTV de tanıklık etti. Sistemin kişilere değil, otomobil firmalarına satılması planıyor. Projenin kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor. (Haber: Ahmet Örsoğlu Kamera: Kenan Kızılağaç, NTV Haber)
22.11.2019 - 11:41| Son Güncelleme : 22.11.2019 - 11:52
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